MF Yapım imzalı “Bahar” dizisinin ekran yolculuğu sona eriyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken dizi, 64. bölümde final yaparak izleyicisine veda edecek.

Yayın Günü Değişmişti

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ın yer aldığı “Bahar”, iki hafta önce yayın günü değişikliğiyle salı akşamından pazar gününe alınmıştı.

Yılbaşına Kadar Devam Etmesi Planlanıyordu

Sezon başında, izlenme oranlarında sürpriz ve büyük bir artış yaşanmaması halinde dizinin yılbaşı öncesinde final yapması planlanıyordu. Güçlü konusu, başarılı oyunculuk performansları ve rejisiyle dikkat çeken “Bahar”, kısa sürede televizyon tarihinin akılda kalan projeleri arasındaki yerini aldı.