Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, çalışanların greve gitmesi nedeniyle bugün kapalı olacak. Müzenin kapalı kalacağı bilgisi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Louvre Müzesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Grev nedeniyle müze bugün kapalıdır. Yaşanan aksaklık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

400 Çalışan Grev Kararı Aldı

Genel Emek Federasyonu (CGT) ile Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Louvre’da görev yapan yaklaşık 400 çalışanın oy birliğiyle grev kararı aldığını açıkladı.

Güvenlik ve Kalabalık Endişesi Öne Çıkıyor

Müze çalışanlarının, ekim ayında yaşanan mücevher hırsızlığı sonrası güvenlik endişelerinin arttığına dikkat çektiği belirtildi. Çalışanlar ayrıca, Paris’in simge yapılarından biri olan Louvre’da aşırı kalabalıkla mücadele edebilmek için ek personel ve yeni önlemler talep ediyor.

Grev nedeniyle müzenin ne kadar süreyle kapalı kalacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.