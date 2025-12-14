Avustralya’nın Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yer alan Bondi Plaj’nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

New South Wales (NSW) Polisi’nden yapılan açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken, bölge sakinlerine olay yerinden uzaklaşmaları konusunda çağrıda bulunuldu.