Henüz yeni kurulan bir dernek olmasına rağmen yaptığı çalışma ve projelerle dikkat çeken Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD), son olarak Ankara'da ses getiren bir konsere imza attı.

Şef Tanzer Kartal yönetiminde uzun zamandır USAD Türk Halk Müziği Korosu bünyesinde çalışan kadın ve erkek benlik üyeleri Ankara'da son günlerin en kalabalık amatör koro konserine imza attılar.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonunda gerçekleşen konsere iş sanat spor ve medya camialarından önemli protokol davetleri katılırken bir yer bulamayan insanların konseri ayakta takip ettiği gözlendi. Gecede Genel Başkan Haydar Erseven'in 27 Aralık vurgusu dikkat çekti.

GENEL BAŞKAN ERSEVEN'DEN 27 ARALIK VURGUSU

USAD Genel Başkanı Haydar Erseven, konserde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederken yaklaşan 27 Aralık tarihine değinerek şunları söyledi: “Malumunuz Aralık ayındayız. Ancak bizim için Aralık ayı, sadece bir konser

heyecanından ibaret değildir. Aralık, Ankara için bir milattır. Biliyorsunuz, 27 Aralık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin, Milli Mücadele ateşinin bu şehirde harladığı gündür. Dikmen sırtlarında yanan o ateş, sadece o günün karanlığını değil, milletimizin geleceğini de aydınlatmıştır.

Biz USAD olarak bu ayı bir bütün olarak ele alıyor; bu akşam türkülerimizle mayaladığımız bu ruhu, 27 Aralık’ta Anıtkabir’de Atamızın huzuruna çıkarak taçlandırmayı hedefliyoruz. O gün, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz sonsuz şükran, minnet ve saygılarımızı sunmak bizim için bir vazifedir. Cumhuriyet’in fikri temellerine sadık kaldığımız gibi, onun kültürel mirasına da aynı sadakatle bağlı olduğumuzu hem sahnede hem de Anıtkabir’de göstereceğiz.”

KERİMOĞLU: ORTAK DEĞERLERİMİZE KENETLENELİM

Ortak değerlerin bir millet için bir ülke için oldukça önemli olduğunu vurgulayan USAD Başkanvekili Emin Kerimoğlu da şöyle konuştu: “Bugün burada yalnızca bir konser icra etmiyoruz; aynı zamanda ortak değerler etrafında kenetlenmiş birlik ve beraberlik duygusunu da paylaşıyoruz. Bu akşamın anlamı, seslendirdiğimiz eserlerden ve sahnedeki performanslardan çok daha derindir. Zira bu etkinlik, sizlerin derneğimize göstermiş olduğu ilgi ve teveccüh ile güç kazanmaktadır.”