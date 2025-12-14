UNESCO’nun 15 Aralık’ı “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan etmesi dolayısıyla, MESVAK ile Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi iş birliğinde düzenlenen “Dünya Dili Türkçe Paneli”, akademisyenler, kültür-sanat insanları ve toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Panelde Türkçenin dünya dili olma süreci, Türk dünyasındaki yeri ve geleceğe aktarılması için atılması gereken adımlar kapsamlı biçimde ele alındı.

Bu yıl UNESCO tarafından “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilen 15 Aralık’ın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla Ankara’da düzenlenen Dünya Dili Türkçe Paneli, saygın akademisyenler, kültür insanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

PANELDE BİRLİK VE MESAJ VURGUSU

Program, MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Konaklı, vakfın 1999’dan bu yana Ahilik ekseninde iş insanı yetiştirme, mesleki eğitim ve yerel kalkınmaya katkı sağladığını belirterek, UNESCO kararını “Türk dili ve kültürünün geleceğe taşınması açısından tarihi bir kazanım” olarak nitelendirdi. Konaklı, “Dilin birlik ve dirlik unsuru olduğunu biliyoruz. Bu kararın Türk dünyasında ortak bir bilinç oluşturacağını umuyoruz” dedi.

TÜRKÇEYİ KONUŞMAK İÇİN DOĞRU ADRESTEYİZ

Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Şahin Ali Şen, Türkiye Yazarlar Birliği’nin köklü geçmişine değindi. Şen panelin yapılmasının yer ve zaman açısından doğru olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “1978’den bu yana kültür ve edebiyat ekseninde Türkçenin yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bugün burada Türkçeyi konuşmak için en doğru adreslerden birindeyiz.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.