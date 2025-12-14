Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, bölgede yollarda yer yer etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şeflikten yapılan açıklamada, özellikle rakımı yüksek kesimlerde görüş mesafesinin aniden düşebildiğine dikkat çekilerek, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafesini korumaları istendi.

Yoğun sisin etkili olduğu güzergâhlar şöyle sıralandı:

Beypazarı–Kıbrısçık yolu: Ahlatlık ve Burgaz geçitleri

Beypazarı–Mihalıççık yolu: At Yaylası bölgesi

Güdül–Ayaş yolu: Güdül Sivrisi mevkii

Nallıhan–Göynük yolu: Meyitler ve At Yaylası kesimleri

Yetkililer, bu güzergâhlardan geçiş yapan sürücülerin trafik işaret ve uyarılarına mutlaka uymaları, ani manevralardan kaçınmaları ve sis farlarını doğru şekilde kullanmaları gerektiğini vurguladı.