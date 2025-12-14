Başkent Ankara’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CDD 914 plakalı otomobil, Çankaya ilçesine bağlı Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi üzerinde, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, Seyfi Saltoğlu Bulvarı’ndaki trafik ışıklarına çarparak takla atarken, motosiklet yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.