Kulüpten alınan bilgiye göre Galatasaray, RAMS Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın 17 Aralık Çarşamba gününe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün oynanan Hesap.com Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının oynanacağı günle ilgili tepki göstermiş ve fikstür yoğunluğuna dikkat çekmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında ise 21 Aralık Pazar günü sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Galatasaray’ın TFF’ye yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.