Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 8 Aralık 2025 tarihinde oynanan müsabakanın ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda yer alan ifadeler nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 700 bin TL para cezası vermişti. Söz konusu karara Beşiktaş Kulübü tarafından itiraz edilmişti.

İtirazı değerlendiren TFF Tahkim Kurulu, yaptığı toplantının ardından PFDK kararlarını oy çokluğuyla kaldırdı.

TFF’den Resmi Açıklama

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın, PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 – K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelenmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.’nin kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle verilen 2.700.000 TL para cezasının kaldırılmasına, Beşiktaş A.Ş. Başkanı Serdal Adalı’ya verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.”

Tahkim Kurulu’nun kararıyla birlikte Serdal Adalı’ya yönelik tüm disiplin yaptırımları iptal edilmiş oldu.