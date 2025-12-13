Ankara’da ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam başkent gündemindeki yerini koruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) aldığı karar sonrası tam bilet fiyatının 35 TL’ye yükselmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sosyal Medya İki Cepheye Ayrıldı!

Zamma karşı çıkan birçok Ankaralı, sosyal medya üzerinden eleştirilerini sürdürürken, özellikle gençler ve dar gelirli vatandaşlar artan ulaşım maliyetlerinin günlük yaşamı zorlaştırdığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar, “Ulaşım temel bir ihtiyaç, bu artış kabul edilemez” yorumlarını yaparken, özellikle ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın geçmişte yaptığı konuşmalara atıfta bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları, “Ücretsiz ulaşım sözü varken zam yapılması çelişki yaratıyor” diyerek karara karşı eleştirilerini dile getirdi.

Öte yandan zam kararını destekleyenler ise artan akaryakıt ve bakım maliyetlerinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zam, taraflar arasındaki tartışmayı alevlendirirken kamuoyundaki yankısının bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

Ulaşıma yapılan zam tarifeleri şu şekilde; Tam Bilet: 35 TL Öğrenci: 17 TL Tam Aktarma: 17 TL Öğrenci Aktarma: 10 TL