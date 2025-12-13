Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut’un ölümü mercek altına alındı.

İfadeler Başsavcı Nezaretinde Alındı

Yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunduğu belirtilen arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde İl Emniyet Müdürlüğü’nde alındı.

İfade işlemlerinin ardından Gülter adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin “Annenizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna Gülter,

“Hayır. Gerçekler ortaya çıkacak” yanıtını verdi.

Aile Avukatları Dosyadan Çekildi

Adliye önünde açıklama yapan Gül Tut’un aile avukatları, Tuğyan Ülkem Gülter yönünden vekillikten çekildiklerini duyurdu.

Avukat Mert Erdoğan, Gül Tut’un vasiyeti gereği çocuklarını korumak amacıyla dosyada yer aldıklarını belirterek,

“Dosyada şüpheli sıfatı oluşması nedeniyle, rahmetlinin manevi mirasına saygı gereği Tuğyan Hanım yönünden vekillikten çekildik” dedi.

Erdoğan, bu kararın suçluluk ya da masumiyet anlamı taşımadığını, soruşturmanın gizlilik kapsamında sürdüğünü vurguladı.

Avukat Aycan Sevsay ise,

“Dosyada yeterli şüphe oluştuğunu düşünüyoruz. Bu durum, suçu işlediği ya da işlemediği anlamına gelmez. Soruşturma devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Olayın Geçmişi

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin üzeri kapalı teras bölümünde bulunan pencereden düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti.

Soruşturma kapsamında bir süredir teknik takipte oldukları öne sürülen Gülter ve Sultan Nur Ulu, İstanbul’da gözaltına alınarak Yalova’ya getirilmişti. Olayla bağlantılı olarak Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma gizlilik kararı kapsamında sürdürülüyor.