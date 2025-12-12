Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Kerem İlitangil üstlendi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da organize hücumlarda etkili olamadı. Gençlerbirliği, 10. dakikada Niang ile önemli bir fırsat yakalasa da topu ağlara gönderemedi. Pozisyon açısından kısır geçen devre, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa ikinci yarıda baskıyı artırdı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Kasımpaşa, rakip sahada daha fazla göründü. Lacivert-beyazlı ekip, geliştirdiği pozisyonlardan sonuç alamayınca aradığı golü bulamadı.

Puanlar paylaşıldı

Her iki takımın da kontrollü oyun sergilediği mücadelede gol olmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu beraberlikle Kasımpaşa ve Gençlerbirliği haftayı birer puanla kapatarak puanlarını 15’e çıkardı.