Sırakaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de zarar gördüğünü açıkladı. Gemideki personel ve tır şoförlerinin tahliyesinin sürdüğünü aktaran Sırakaya, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti.

Karadeniz’de Deniz Güvenliği Tehdit Altında

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak Odessa Başkonsolosluğu üzerinden gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Sırakaya, “Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve Karadeniz’de tırmanmanın önüne geçilmesi hayati önemdedir” dedi.

Sırakaya, ayrıca seyir güvenliğini riske atan ve enerji ile liman altyapılarını hedef alan saldırıların durdurulması için uluslararası düzenlemelere duyulan ihtiyacın açık olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Diplomatik Çabaları Sürüyor

“Türkiye ve AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgede barışın, huzurun ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için aktif ve yapıcı diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” diyen Sırakaya, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini yineledi.