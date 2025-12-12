Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Çukurören Mahallesi Muhtarı Hasan Sağlam ile oğlu Ali Osman Sağlam’a ait 4 park halindeki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Evlerinin önünde bulunan araçlara benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi.

Alevleri fark eden Hasan Sağlam hemen durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle 4 araç da kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.