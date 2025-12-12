Türkiye’de siyaset bilimi, kamuoyu ve göç araştırmaları alanlarında öncü çalışmalarıyla tanınan, “hocaların hocası” olarak anılan Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, 11 Aralık 2025 tarihinde 104 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet döneminin önde gelen akademisyenlerinden olan Abadan-Unat’ın vefatı, akademi camiasında üzüntüyle karşılandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Abadan-Unat’ın evinde, huzur içinde ve uykusunda yaşamını yitirdiği bildirildi. Abadan-Unat, 58 yıl önce kaybettiği eşi Prof. Dr. Yavuz Abadan’ın ardından geçen uzun bir ömrü geride bıraktı.

Cumhuriyet döneminin önemli akademisyenlerinden biriydi

1921 yılında Viyana’da doğan Nermin Abadan-Unat, ilköğreniminin ardından 1940’ta İzmir Kız Lisesi’ni, 1944’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tamamladı. Meslek hayatına gazetecilikle başlayan Abadan-Unat, bir süre Ulus gazetesinde çalıştı.

1952 yılında Fulbright bursu ile ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören Abadan-Unat, iki yıl sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ilk kadın asistan olarak atandı. 1955’te “Kamuoyu ve Etik Alanı” başlıklı teziyle doktor, 1958’de doçent, 1966’da profesör unvanını aldı.

Göç, kamuoyu ve siyasal davranış alanlarında öncü çalışmalar

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyasal Davranış Kürsüsü’nü kuran Abadan-Unat, siyaset sosyolojisi, kitle iletişimi ve özellikle Türk dış göçü üzerine yürüttüğü çalışmalarla tanındı. Bu alanlarda Türkçe, Almanca ve İngilizce çok sayıda kitap ve makale yayımladı.

Kadın çalışmaları alanında da akademik üretim yapan Abadan-Unat, 1978–1999 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu’nda Türkiye’yi temsil etti.

Ulusal ve uluslararası görevler üstlendi

Abadan-Unat, 1967–1970 yılları arasında Uluslararası Siyaset Bilim Derneği (IPSA) ikinci başkanlığı, 1978–1982döneminde ise Türk Sosyal Bilimler Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1978–1980 yılları arasında TBMM’de kontenjan senatörü olarak görev yaptı.

Avrupa ve ABD’de birçok üniversitede konuk profesör olarak ders veren Abadan-Unat, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun yıllar akademik faaliyetlerini sürdürdü.

Çok sayıda ödüle layık görüldü

Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı Yüksek Liyakat Nişanı, Fulbright Yaşam Boyu Akademik Hizmet, Vehbi Koç Vakfı Eğitim Ödülü, ODTÜ Büyük Hizmet Ödülü, Mülkiyeliler Birliği Mülkiye Büyük Ödülü ve Sakıp Sabancı International Research Award Jury Prize başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Şube 1968 mezunlarının ziyareti sırasında Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat. Fotoğrafta, kucağında oğlu Mustafa Kemal Abadan yer alıyor.

Aileden taziye mesajı

Aile adına yapılan açıklamada, Abadan-Unat’ın yaşamı boyunca akademiye, Cumhuriyet değerlerine ve kadın haklarına önemli katkılar sunduğu vurgulanarak, kendisini sevenlere ve akademik camiaya teşekkür edildi.