Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün (12 Aralık Cuma) saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Bu toplantı, üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getirecek.

Komisyon, bu ilk buluşmada genellikle çalışma takvimini belirliyor ve tarafların ilk değerlendirmelerini alıyor. Görüşmelerin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Aralık ayının sonuna kadar tamamlanması ve yeni ücretin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

KRİTİK SORU: TÜRK-İŞ Masada Yer Alacak mı?

İşçi kesimini temsil eden en büyük konfederasyon olan TÜRK-İŞ'in Komisyon toplantısına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Talepler ve Şartlar: Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının (hükümet, işçi, işveren temsilcileri) ve belirleme usullerinin değiştirilmesi şartıyla toplantılara katılacağını açıklamıştı. Bakanlık tarafından kamu temsilcisi sayısının düşürülmesi gibi bir öneri gündeme gelse de, bu konuda resmî bir düzenleme yapılmadı.

Ergün Atalay'dan Son Açıklama: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Kurulu'nda yaptığı son açıklamada, "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor." diyerek toplantıya katılmama sinyali verdi.

Tarihi Bir İlk Olabilir: Atalay'ın bu ilk toplantıya katılmaması durumunda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihinde işçi temsilcilerinin olmadığı bir ilk yaşanmış olacak. Bu, kararın işçi tarafı olmadan, işveren ve hükümet üyelerinin oylarıyla alınabileceği anlamına geliyor.

Masadaki Muhtemel Zam Oranları ve Rakam Ne Olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Halen yürürlükte olan asgari ücrette brüt tutar 26.005,50 TL, net ücret ise 22.104,67 TL seviyesinde bulunuyor. Mevcut tabloda bir çalışanın işverene toplam maliyeti ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun masasında ise farklı zam senaryoları konuşuluyor. Değerlendirmeye alınabilecek oranlara göre net asgari ücretin alacağı yeni şekil de netleşmeye başladı.

Olası artış oranlarına göre hesaplanan net ücretler şöyle:

Yüzde 25 zamda net ücret 27.630 TL

Yüzde 27 zamda 28.072 TL

Yüzde 29 zamda 28.515 TL

Yüzde 31 zamda 28.957 TL

Yüzde 32 zamda 29.178 TL

Yüzde 33 zamda ise 29.399 TL

Yeni asgari ücretin Aralık ayı bitmeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Komisyonun bugün gerçekleştireceği toplantı, pazarlık sürecinin yönünü belirleyecek en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Çalışanlar kadar işverenlerin de gözü, bu masadan çıkacak kararda.