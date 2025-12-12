Başkentte, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 127 bin 600 cinsel içerikli ürün ile 7 bin sahte etiket ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ilaçların satıldığını tespit etti.

Dün gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 500 bin lira olan, 127 bin 600 cinsel içerikli ürün ile 7 bin sahte etiket ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.T.R. ve A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.