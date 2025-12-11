Tarih: 11 Aralık 2025 Perşembe

Türkiye Saatiyle 23:00’te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Stadyum: Brann Stadion, Bergen / Norveç.

Maçın Hakemi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod düdük çalacak; yardımcı hakemler Erwan Finjean ve Valentin Evrard olacak

Fenerbahçe – Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Ederson – Mert – Skriniar – Oosterwolde – Brown – İsmail – Fred – Nene – Talisca – Kerem – En-Nesyri

Eksikler / Sakatalar:

Nelson Semedo, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almıyor.

Duran bu maça cezalı olarak çıkamayacak çünkü daha önce oynanan Ferencváros maçında kırmızı kart görmüş ve UEFA tarafından 2 maçlık ceza almış durumda. Bu yüzden Brann karşılaşmasında sahada olamayacak.