Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 34 puanla lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Fatih Tekke döneminde büyük maçlarda galibiyet yok

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavililer, buna karşın büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Trabzonspor, Tekke döneminde ligde 4, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere oynadığı 5 büyük maçın hiçbirini kazanamadı.

Bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Söz konusu maçların tamamı Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı oynanırken, Tekke yönetimindeki Trabzonspor, ilk kez üç büyükler içinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Fatih Tekke ile büyük maç performansı

Fatih Tekke’nin ilk büyük sınavı, geçen sezon deplasmanda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Bordo-mavililer sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçın ardından Trabzonspor:

Galatasaray’a ligde 2-0 ,

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-0 yenildi.

Bu sezon ise:

Deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Trabzonspor,

İstanbul’da Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak büyük maçlarda yine galibiyete ulaşamadı.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Tekke dönemindeki tüm lig yenilgileri büyük maçlarda geldi

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde yaşadığı 3 yenilginin tamamını büyük takımlara karşı aldı.

Genç teknik adam ile iki sezonda toplam 26 lig maçına çıkan Trabzonspor:

15 galibiyet ,

8 beraberlik ,

3 mağlubiyet elde etti.

Bu yenilgilerin tamamı büyük rakiplere karşı geldi:

Fenerbahçe – Trabzonspor: 4-1 (D)

Fenerbahçe – Trabzonspor: 1-0 (D)

Trabzonspor – Galatasaray: 0-2 (E)