Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 34,71, bileşik faiz yüzde 37,72 oldu.

Nominal teklifin 38 milyar 868 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 620 milyon lira, net satış 10 milyar 390,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 13,4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 48 milyar 133,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 14,5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 31,94, bileşik faiz yüzde 34,49 oldu.

Nominal teklifin 21 milyar 399 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 514 milyon lira, net satış 8 milyar 283,8 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 5 milyar 10 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 35 milyar 739,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 64 milyar 84,4 milyon lira borçlandı.