Kutanöz lenfoid hiperplazi (KLH), deride küçük lenf düğümlerini andıran, iyi huylu lenfoid hücre birikimleri oluşmasıdır. Klinik olarak çoğu kez lenfoma (cilt lenf kanseri) ile karıştırılabilir ancak kanser değildir.
Hastalığın Belirtileri
Deride tek ya da çoklu, genellikle kırmızımsı veya morumsu kabarıklıklar
Nodül veya plak şeklinde lezyonlar
Kaşıntı ya da hassasiyet bazen görülebilir
Çoğunlukla yavaş ilerler ve yayılım göstermez.
Nedenleri
Kesin nedeni her zaman bilinmez ancak şu faktörlerle ilişkili olabilir:
Böcek ısırıkları
Dövmeler
Enfeksiyonlar
İlaç reaksiyonları
Bağışıklık sistemini uyaran diğer çevresel etkenler
Bu uyaranlar, ciltte lenfoid hücrelerin geçici ve iyi huylu çoğalmasına yol açabilir.
Tanı
Tanı için genellikle dermatoloji uzmanı tarafından:
Deriden biyopsi
Histopatolojik inceleme
yapılır. Çünkü görüntü olarak lenfomayı taklit edebileceği için ayırıcı tanı önemlidir.
Tedavi
Her hastada tedavi gerekmeyebilir. Tedavi seçenekleri:
Uyarıcı faktörün ortadan kaldırılması
Lokal kortikosteroid kremler veya enjeksiyonlar
Antibiyotikler (bazı tiplerinde)
Işık tedavisi (PUVA / UVB)
Nadir durumlarda sistemik ilaçlar
Çoğunlukla iyi seyirlidir ve zaman içinde kendiliğinden gerileyebilir.