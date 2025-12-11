Kutanöz lenfoid hiperplazi (KLH), deride küçük lenf düğümlerini andıran, iyi huylu lenfoid hücre birikimleri oluşmasıdır. Klinik olarak çoğu kez lenfoma (cilt lenf kanseri) ile karıştırılabilir ancak kanser değildir.

Deride tek ya da çoklu, genellikle kırmızımsı veya morumsu kabarıklıklar

Nodül veya plak şeklinde lezyonlar

Kaşıntı ya da hassasiyet bazen görülebilir

Çoğunlukla yavaş ilerler ve yayılım göstermez.

Nedenleri Kesin nedeni her zaman bilinmez ancak şu faktörlerle ilişkili olabilir:

Böcek ısırıkları

Dövmeler

Enfeksiyonlar

İlaç reaksiyonları

Bağışıklık sistemini uyaran diğer çevresel etkenler

Bu uyaranlar, ciltte lenfoid hücrelerin geçici ve iyi huylu çoğalmasına yol açabilir. Tanı Tanı için genellikle dermatoloji uzmanı tarafından:

Deriden biyopsi

Histopatolojik inceleme

yapılır. Çünkü görüntü olarak lenfomayı taklit edebileceği için ayırıcı tanı önemlidir.

Tedavi

Her hastada tedavi gerekmeyebilir. Tedavi seçenekleri:

Uyarıcı faktörün ortadan kaldırılması

Lokal kortikosteroid kremler veya enjeksiyonlar

Işık tedavisi (PUVA / UVB)

Nadir durumlarda sistemik ilaçlar