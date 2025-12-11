Kutanöz lenfoid hiperplazi (KLH), deride küçük lenf düğümlerini andıran, iyi huylu lenfoid hücre birikimleri oluşmasıdır. Klinik olarak çoğu kez lenfoma (cilt lenf kanseri) ile karıştırılabilir ancak kanser değildir.

Hastalığın Belirtileri

  • Deride tek ya da çoklu, genellikle kırmızımsı veya morumsu kabarıklıklar

  • Nodül veya plak şeklinde lezyonlar

  • Kaşıntı ya da hassasiyet bazen görülebilir

  • Çoğunlukla yavaş ilerler ve yayılım göstermez.

  • Nedenleri

    Kesin nedeni her zaman bilinmez ancak şu faktörlerle ilişkili olabilir:

  • Böcek ısırıkları

  • Dövmeler

  • Enfeksiyonlar

  • İlaç reaksiyonları

  • Bağışıklık sistemini uyaran diğer çevresel etkenler

  • Bu uyaranlar, ciltte lenfoid hücrelerin geçici ve iyi huylu çoğalmasına yol açabilir.

    Tanı

    Tanı için genellikle dermatoloji uzmanı tarafından:

  • Deriden biyopsi

  • Histopatolojik inceleme
    yapılır. Çünkü görüntü olarak lenfomayı taklit edebileceği için ayırıcı tanı önemlidir.

  • Tedavi

  • Her hastada tedavi gerekmeyebilir. Tedavi seçenekleri:

  • Uyarıcı faktörün ortadan kaldırılması

  • Lokal kortikosteroid kremler veya enjeksiyonlar

  • Antibiyotikler (bazı tiplerinde)

  • Işık tedavisi (PUVA / UVB)

  • Nadir durumlarda sistemik ilaçlar

  • Çoğunlukla iyi seyirlidir ve zaman içinde kendiliğinden gerileyebilir.

Muhabir: Şevval Ateş