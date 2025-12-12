Kayseri'de ev sahibi M.B., taşınma sırasında kavga ettiği nakliye firması elemanı M.K.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kayseri'den Antalya'ya eşyalarını taşıtmak için bir nakliye firması ile anlaşan ev sahibi M.B. ile eşyaları taşımaya gelen firma elemanı M.K. arasında binanın bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B., bıçakla M.K.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekibini müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.B., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.