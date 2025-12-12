TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Kızılay–Esenboğa Metro Hattı (M7) projesinin önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacağını ifade etti. Urakoğlu “İnşallah süreci doğru yönetip yıl sonu veya yıl başında ihaleyi yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına başlıyoruz.” dedi.

HATLAR BELİRLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızılay–Esenboğa metro hattının toplam 31 kilometre olacağını kaydetti. Kızılay’dan başlayacak hat; Keçiören Kuyubaşı durağında aktarma imkânı sunacak ve Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar ve Esenboğa duraklarından geçerek Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsünde son bulacak.

Kızılay–Esenboğa arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 25 dakika olacağı öngörülüyor.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Ankara’nın kronikleşen ulaşım sorununa önemli bir çözüm getirmesi beklenen M7 Kızılay–Esenboğa Metro Hattı, yalnızca ulaşımı değil; aynı zamanda ticaret, turizm ve eğitim alanlarını da olumlu yönde etkileyecek.

Hat üzerinde bulunan Pursaklar, Sarayköy, Akyurt gibi hızla gelişen bölgeler için metro, hayati bir toplu taşıma ihtiyacını karşılayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kızılay ile Esenboğa Havalimanı arasında hızlı, konforlu ve kesintisiz bir toplu taşıma bağlantısı kurulmuş olacak.