Olay, akşam saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi’nde meydana geldi. Boyacılık yaptığı belirtilen A.S. ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine A.S., tabancasını çekerek eşine ve bacanağına ateş etti. Silah sesleri üzerine mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık görevlileri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan A.S.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.