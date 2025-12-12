ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaklaşık 10 yıldır Mars yörüngesinde atmosfer araştırmaları sürdüren MAVEN uzay aracıyla iletişimin beklenmedik şekilde koptuğunu duyurdu. Kurumun açıklamasına göre MAVEN, hafta sonu yer istasyonlarına veri göndermeyi aniden durdurdu.

NASA, uzay aracının Mars’ın arkasına geçmeden hemen önce normal şekilde çalıştığını, ancak Kızıl Gezegen’in arka tarafından tekrar görünür hâle geldiğinde hiçbir sinyal alınamadığını belirtti. MAVEN’den hâlâ yanıt alınamazken, iletişim kesintisinin nedeni üzerine teknik incelemeler sürüyor.

10 Yıllık Görev Tehlikede mi?

2013’te fırlatılan ve 2014’te Mars’a ulaşıp görevine başlayan MAVEN, gezegenin üst atmosfer yapısını ve Güneş rüzgârlarıyla etkileşim süreçlerini inceleyen kritik bir bilim misyonu yürütüyordu. Bunun yanında, Mars’taki iki önemli keşif aracı Curiosity ve Perseverance için de bir iletişim aktarma uydusu görevi üstleniyordu.

Mars’ın Atmosfer Sırrı MAVEN’e Emanetti

Bilim insanları, Mars’ın milyarlarca yıl içinde atmosferinin büyük kısmını Güneş kaynaklı parçacık akışları nedeniyle kaybettiğini, bu sürecin gezegeni sıcak ve nemli bir ortamdan bugün gördüğümüz soğuk ve kuru hâle dönüştürdüğünü ifade ediyor. MAVEN, bu atmosfer kaybının detaylarını çözebilmek için en önemli gözlem araçlarından biri konumundaydı.

NASA yetkilileri, uzay aracına yeniden ulaşabilmek için çalışmaların sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.