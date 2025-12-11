İBB Meclisi’nin aldığı karara göre İSPARK otopark ücretlerinde yaklaşık %33 oranında artış yapıldı.

İlk 15 dakika ücretsiz uygulaması devam ediyor.

Takip eden ilk 1 saat ücreti 150 TL’den 200 TL’ye yükseltildi.

İlk saatten sonra ise zam oranı kademeli şekilde düşerek %10’a kadar iniyor.

Tarife artışının özellikle Fatih Tarihi Yarımada, Beyoğlu Pera, Kadıköy Rıhtım, Şişli Maçka gibi yoğun bölgelerde uygulanacağı belirtildi.

Mezarlık Ücretlerine Düzenleme: Bazı Alanlarda %200 Artış

Mecliste ele alınan diğer bir önemli konu da mezarlık tarifeleri oldu.

CHP’li Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu şu bilgileri paylaştı:

%200 zam yalnızca 1. ve 2. grup mezarlıklarda geçerli.

Bu alanlar toplam uygulamanın %1–2’lik kısmını oluşturuyor.

Karacaahmet, Çengelköy Yeni Kısım, Nakkaştepe ve Zincirlikuyu gibi yerlerde defin işlemi için ücret 17 bin TL’den 53 bin TL’ye çıktı.

Vatandaşların çoğunlukla kullandığı diğer mezarlıklarda artış oranı %50 seviyesinde kaldı.

Örneğin ruhsat bedeli 272 TL’den 408 TL’ye yükseldi.

Karaoğlu, kamuoyunda gündeme gelen “İstanbul’da ölmek bile zor” yorumlarına karşılık, zammın büyük bölümünün düşük seviyede olduğunu vurguladı.

Diğer Belediye Hizmetlerinde de Artış Onaylandı

Toplantıda ayrıca:

İmar işlemleri ,

Rölöve ve harita ücretleri ,

İBB sosyal tesislerindeki hizmet tarifeleri

gibi çeşitli kalemlerde hazırlanan zam teklifleri de komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.

Yeni Yılın İlk Meclisi 12 Ocak 2026’da

121 maddenin görüşülmesinin ardından oturum kapatıldı.

Bir sonraki İBB Meclisi toplantısı 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.