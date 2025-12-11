Başsavcılık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mağdure D.K.’nin 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne müracaat ederek TBMM’de stajyer olarak çalıştığı dönemde, Meclis lokantasında görev yapan H.İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu yönünde şikayette bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, mağdurenin ifadesinin Çocuk İzlem Merkezinde alındığı, ardından soruşturma talimatı doğrultusunda şüpheli H.İ.G.’nin 10 Aralık 2025’te yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

Şüphelinin bugün çıkarıldığı Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.