Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Özel, kurultay sonrası ilk ziyaretin Anahtar Parti tarafından yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özel’den Meclis’teki taciz iddiasına tepki: “Büyük bir utanç içindeyiz”

TBMM lokantasındaki taciz iddiasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, yaşananları büyük bir utanç olarak nitelendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına büyük bir utanç içindeyiz. Bu meselenin en hızlı, en sert tedbirlerle ve tüm kamuoyunu tatmin edecek ve tekrarına imkan bırakmayacak şekilde, en sert şekilde kovuşturulması, soruşturulması ve cezalandırılması için Meclis üzerine düşeni yapmalıdır."

Özel, olay sonrası Meclis önünde tepki gösteren kadın çalışan ve kadın milletvekillerine yönelik polis engelini de eleştirdi:

"Anlaşılmaz olan, Meclis'in kapısının önünde polisin bu tepkiye engel olmaya çalışması… Bu anlaşılabilir değil."

Taciz iddiasına ilişkin soruşturmada yalnızca bir kişinin görevden uzaklaştırıldığını belirten Özel, kamuoyunun tatmin edici açıklamalar beklediğini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” raporu: “Demokratik adımlar şart”

Partisinin “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Özel, terörün sona ermesi için demokratik adımların önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kürt sorununun çözülmesi ve terörün bitmesinin umudu içindeyiz… Biz terörün bitmesi için demokratik adımların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

Hazırlanan raporun birkaç gün içinde son haline getirileceğini belirten Özel, tüm siyasi partilerle paylaşacaklarını söyledi.

“Rejim şeytan değiştiriyor; ana muhalefete düşman hukuku uygulanıyor”

Özel, seçimlere doğru ittifak olasılıklarına ilişkin soruya yanıt verirken iktidarın kutuplaştırıcı dilini sert sözlerle eleştirdi:

"Bugünlerde de rejim kendisi adına güya şeytan değiştiriyor. Dün şeytanlaştırdıklarına, bugün diyalog imkanı ve ülkenin ana muhalefet partisine, son seçimlerin birinci partisine… bir düşman hukuku uygulamaya çalışıyor."

Tüm siyasi partilerle diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Özel, Anahtar Parti ile geçmişten bu yana olumlu bir çalışma ilişkisi bulunduğunu belirtti.

Asgari ücret açıklaması: “39 bin lira talep ettik”

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Özel, Türkiye’de açlık sınırının 30 bin liraya yükseldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Açlık sınırının altında bir asgari ücret ve açlık sınırının altında emekli maaşı alıyor Türkiye’de insanlar… Ortaya çıkan rakam 39 bin lira olarak belirlendi. Biz de 39 bin liralık bir asgari ücret talebini dillendirdik."

Hanelerde yoksulluk sınırının 97 bin liraya çıktığını vurgulayan Özel, mevcut rakamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu: “İttifak için erken; teröristle müzakereye karşıyız”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ittifak iddialarına ilişkin olarak:

"Henüz erken."

dedi ve sorunların çözümünde ortak akıl oluşturmanın daha önemli olduğunu belirtti.

“Terörsüz Türkiye” sürecine dair ise net bir duruş sergiledi:

"Biz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin teröristlerle görüşerek planlanmasına karşı çıkıyoruz… Kürt sorunu başlığıyla konuşmak istediğiniz bir sorun varsa, bu sorunun 'Öcalan'a hürriyet'le eşleşmesine razı değiliz."