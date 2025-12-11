Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) yönetimi, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında gerçekleştirdiği temasların ilki olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Ziyarette, çalışma hayatında insan onurunu korumaya yönelik politikalar, iş yerinde psikolojik tacizle (mobbing) mücadele yöntemleri ve kurumların bu süreçte üstlenmesi gereken sorumluluklar kapsamlı şekilde değerlendirildi. MEYAD Heyeti, Bakan Yardımcısı Aydın’a mobbing ile mücadelede göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle özel bir teşekkür plaketi takdim etti.

MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, iş yerlerinde baskı ve yıldırma davranışlarının yalnızca psikolojik bir yıkım değil; üretim kalitesini, kurum verimliliğini ve iş barışını doğrudan etkileyen bir insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı. Akgün, kamu politikalarında kararlılığın sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olduğunu belirterek, “Mobbing sadece idari bir mesele değil, çalışma hayatının bütününe etki eden yapısal bir sorundur. Bu konuda kamu–STK iş birliği yol açıcıdır” dedi. Görüşme, çalışma barışının güçlendirilmesine yönelik yeni ortak çalışmaların zemini olarak değerlendirildi.

MEYAD, TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÜYESİ MUSTAFA ALKAYIŞ İLE ‘MOBBİNG YASASI’NI GÖRÜŞTÜ

Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında yapılan ikinci resmi ziyaret, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış’a gerçekleştirildi. MEYAD heyeti, özellikle son yıllarda artan mobbing vakalarının hukuki bir çerçeveye kavuşturulması gerektiğini belirterek “Mobbing Yasası” talebini detaylı şekilde sundu.

MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan ve iş yerinde psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendiren 2025/3 No’lu Genelgeyi çok kıymetli bulduklarını ancak sorunun kalıcı çözümü için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

