Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen “Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası Zirvesi”, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, hukukçular, diplomatlar ve kamu kurumlarından üst düzey isimlerin katıldığı zirvede, küresel ölçekte artan çatışmaların insan hakları üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

GAZZE VE FİLİSTİN VURGUSU: İNSANLIK EVRENSEL BEYANNAMESİ EN AĞIR ŞEKİLDE İHLAL EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı konuşmada, günümüzde insan haklarının en ağır biçimde ihlal edildiği yerlerin başında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarının geldiğini vurguladı.

Yılmaz, uluslararası normların işlememesi ve güç dengelerinin hukukun önüne geçmesi nedeniyle çatışmaların boyutunun derinleştiğini belirterek; “Normların işlemediği, güç dengelerinin hukuku gölgelediği bir ortamda insani trajediler büyüyor.” ifadelerini kullandı.

