CHP’de dün kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne (PM) sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Çakır, Yüksek Disiplin Kurulu sürecine tepki göstererek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde adı geçen Turan Taşkın Özer’i işaret etti ve “Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez” sözleriyle dikkat çekti.

“Özgür Özel, Ali Mahir Başarır’ın sözleri için özür diledi”

Basın toplantısında CHP içinde yaşanan tartışmalara da değinen Çakır, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kendisi için “sabıkalı” ifadesini kullandığı görüntüleri basınla paylaştı. Çakır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya’daki kapalı grup toplantısında bu sözlerden dolayı kendisinden özür dilediğini belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri devam ederken hakkındaki "sabıkalı" haberlerine tepki gösterdiğini hatırlatan Çakır, yaşanan sürecin ardından bazı televizyon kanallarının kendisini yayına çağırdığını söyledi. Çakır, bu teklifleri kabul etmeden önce CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in kendisini aradığını ve Genel Başkan Özgür Özel’in kendisiyle görüşeceğini söylediğini aktardı. Ancak görüşme gerçekleşmeyince, davet edilen yayınlara çıkmaya başladığını ifade etti.

“CHP bir yere tapusunu vermiş”

Kesin ihraç talebiyle PM’ye sevk edilmesine sert sözlerle tepki gösteren Çakır, disiplin kurulunda ifade vermeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek Disiplin Kurulu’nda kimin önüne gideceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer’in önüne mi? Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez. Önce kendileri aklanacak.”

Çakır, iddianamede geçen bazı mal varlığı iddialarını hatırlatarak partisinin yönetimine yüklendi:

“Savcı soruyor: ‘30 milyon liralık araban var, 90 bin lira maaş alıyorsun, Sarıyer’deki 5 milyon dolarlık villanı nasıl açıklıyorsun?’ Adam ifadesinde ‘100 bin dolar Ekrem İmamoğlu’ndan alıyordum’ diyor. CHP demek ki bir yere tapusunu vermiş ve oraya şube müdürü atamışlar.”

Özgür Özel’i de eleştiren Çakır, “Sen bugün genel başkan oldun; Marmaris’te, Çankaya’da dairelerin oldu. Türkiye’nin birçok yerinde gayrimenkulün var. Bu devleti şaibeye karışmış insanlarla yönetemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Hepsini mahkemeye vereceğim”

Hakkındaki iddiaların tamamını yargıya taşıdığını söyleyen Çakır, RTÜK’e şikayette bulunduğunu belirterek, “Bütün gücümle mücadele edeceğim.” dedi.

“Şu an herhangi bir partiye geçmeyeceğim”

Partisinden istifa eden Çakır, açıklamalarının sonunda yeni bir partiye geçmeyeceğini, süreci bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.