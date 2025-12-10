Çankaya Belediyesi, teknolojiye merak duyan ve yapay zekâ alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için kapsamlı bir eğitim programı düzenliyor. 16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek etkinlik, yapay zekânın temellerinden etik ve güvenlik başlıklarına kadar geniş bir içerik sunuyor.

Eğitimde yapay zekâya giriş, uygulamalı yapay zekâ araçları, etik, güvenlik ve geleceğin teknoloji trendleri gibi konular ele alınacak. Katılımcılar hem teorik bilgi edinecek hem de pratik uygulamalarla yapay zekânın günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini görme fırsatı bulacak.

Program, Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezinde saat 17.30 – 21.00 arasında düzenlenecek. Katılım ücretsiz ancak kontenjan sınırlı olduğu için başvuruların erken yapılması öneriliyor.

Çankaya Belediyesi, bu eğitimle gençlerin teknoloji okuryazarlığını artırmayı ve geleceğin dijital dünyasına daha donanımlı şekilde adım atmalarını hedefliyor.