Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazze başta olmak üzere işlenen insanlık suçlarının son bulmasını, tüm coğrafyalarda huzur, güven ve adaletin tesis edilmesini temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.

Göktaş, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, insan haklarının, sınırları ve ideolojileri aşan, evrensel, vicdani ve dokunulmaz bir değer olduğunu belirtti.

Türkiye olarak her zaman bu ilkeyi pusula edindiklerini ifade eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

'Din, dil, ırk ayırt etmeksizin nerede bir adaletsizlik, zulüm ve haksızlık varsa daima insanlığın yanında durduk, mazlumun sesini dünyaya duyurduk. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin, merhametin ve barışın hakim olduğu bir dünya düzeni için çalışıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazze başta olmak üzere işlenen insanlık suçlarının son bulmasını, tüm coğrafyalarda huzur, güven ve adaletin tesis edilmesini temenni ediyorum.'