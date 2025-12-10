Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 70. yılı Ankara’da görkemli bir konser ile kutlandı. 9 Aralık 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen konser ile Kırım Tatar diasporası Başkent Ankara’da buluştu.

Konser programına; Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celâl, Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi John Silver, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Polonya Müslümanlarının Müftüsü Tomasz Miskiewicz, Kırım Derneği Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay, Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Kırım Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Kırım Tatar Millî Meclisi (KTMM) Üyesi ve Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği Başkanı Prof. Dr. Gayana Yüksel ve Kırım Tatar diasporasından çok sayıda isim katıldı.

“KIRIM’A GİDEN YOLDA GÜÇLÜ BİR TECRÜBE OLUŞTURDUK”

Programın açılış konuşmasını Kırım Derneği Başkanı Mükremin Şahin yaptı. Şahin konuşmasına, Türkiye’de 70 yıl boyunca faaliyet gösteren çok az derneğin bulunduğuna dikkat çekerek başladı. Şahin, konuşmasının devamında geride bırakılan 70 yılın bir başlangıç olduğunu belirterek, bu sürecin Kırım’a giden yolda güçlü bir tecrübe oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca Şahin, “Taşıdığımız misyon; Kırım’a giden yolları ve patikaları döşemek, vatana dönüşün kapılarını açmak olacaktır. Biz, bu iradeye ve bu inanca bağlı insanlarız.” ifadelerini kullandı.

KTMM’DEN KUTLAMA MESAJI

KTMM Üyesi ve Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği Başkanı Prof. Dr. Yüksel, KTMM Başkanı Refat Çubarov’un Kırım Derneğinin 70. yılını kutladığı mesajını iletti. Yüksel, Kırım Derneğinin 70 yıldır yaptığı işler ile Kırım Tatar halkının tarihini, kültürel mirasını nesilden nesile aktardığına vurgu yaptı. Yüksel konuşmasında, Kırım Derneğinin Türkiye’de sürdürdüğü faaliyetlerin, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ve komşuluk bağlarını pekiştirmesi açısından paha biçilemez bir öneme sahip olduğunu da belirtti.

HEP BİR AĞIZDAN KIRIM TATAR YIRLARI SÖYLENDİ

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Solisti Feryal Başel Tüzün, “Sevdim Seni Ey Nazlı” başta olmak üzere çeşitli Kırım Tatar yırlarını seslendirdi. Gecede, sanatçı Pınar Ayhan sahne aldı. Ayhan’ın “Karşıdan Fener Gelir” eserinin yorumu başta büyük alkış topladı.

Kırım Tatar sanatçı Aliye Hacabadinova’nın seslendirdiği Kırım Tatar yırları, salonda büyük beğeni topladı. Seyirciler, Hacabadinova’nın yorumuyla hayat bulan ezgilere de aynı şekilde yoğun ilgi gösterdi.

CIYIN ANSAMBLİ GECEYE DAMGA VURDU

Evelina Kemileva'nın kareografisi ve eğitmenliğinde düzenlen program; Kırım Tatar Dans ve Müzik Topluluğu Cıyın Ansambli ekibinin 3-4 yaş çocuklarının Çipçeler dansı ile devam etti. Renkli kostümleriyle sahne alan küçük Kırım Tatar çocukları, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programda ayrıca Pamukçu Kız ve Çibörek Dansı gibi koreografilerin yanı sıra, Kırım Eskizleri, Kalaylı Kazan, Tım Tım, Ağır Ava ve başta olmak üzere birçok dans gösterisi icra edildi.

UKRAYNA HALK DANSLARINA BÜYÜK İLGİ

Kırım Tatarlarının köklü kültürünü yansıtan dansların yanı sıra, Ukrayna halk dansları da Cıyın Ansambli ekibi tarafından izleyicilere sunuldu. Gecenin sonunda tüm sanatçılar sahneye gelerek hep birlikte Kırım Tatar halk şarkıları söyledi.