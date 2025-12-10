İstanbul Lider Koleji (İLK), Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel bölgesinde yeni kampüs açacağını duyurdu. Öğrenci kayıtlarının devam ettiği kampüs, toplam 12 bin 453 metrekarelik kapalı eğitim alanıyla dikkat çekiyor. Kurum, bu yatırımla yalnızca bir okul değil, tam teşekküllü bir yaşam merkezi sunmayı hedefliyor.

Havuzdan Jimnastik Salonuna: Geniş ve Modern Donanım

Yaklaşık 11 bin 400 metrekarelik arsa üzerinde yükselen kampüste; 230 metrekarelik jimnastik salonu, 250 seyirci kapasiteli spor salonu ve wellness alanları bulunuyor. Eğitim için optimize edilmiş 15 metrelik butik yüzme havuzunun yanında; Türk hamamı, Fin hamamı ve sauna gibi rahatlama alanları da kampüs bünyesinde yer alıyor.

Her Yaş Grubuna Ayrı, Güvenli Yeşil Alanlar

Toplamda 4 bin 700 metrekarenin üzerinde bahçe kullanım alanına sahip olan kampüste öğrencilerin güvenliği ve konforu için bahçeler yaş gruplarına göre ayrıldı.

Anaokulu: 480 metrekare

İlkokul ve ortaokul: 1.360 metrekare

Lise: 2.874 metrekare

Bu alanlarla öğrencilerin doğayla daha fazla temas etmesi ve güvenli bir ortamda zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Fatih Karadağlı: “Ankara’ya Sadece Bina Değil, Bir Vizyon Getirdik”

Kurumun Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Karadağlı, Ahlatlıbel kampüsünün İLK’in vizyonunu yansıtan en güçlü projelerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ankara, eğitimin en ciddiye alındığı şehirlerin başında geliyor. Biz buraya sadece tabela asmaya gelmedik; İstanbul’da başarısı kanıtlanmış 'beceri odaklı' eğitim modelimizi Ankara’nın hak ettiği fiziksel donanımla buluşturmaya geldik. Ahlatlıbel kampüsümüz; laboratuvarlarından havuzuna, jimnastik salonundan özel bahçelerine kadar her detayıyla öğrencinin mutlu olması ve potansiyelini gerçekleştirmesi için tasarlandı. ‘Eğitimin Lideri Ankara’da’ derken, bu yaşam standardını kastediyoruz.”