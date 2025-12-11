Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşmasına, binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi (64) ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Binanın zemin katındaki Akın Ekmek Fabrikası’nın işletmecileri Akın Yağcı (79) ve Ferihan Yağcı (71) ise duruşmaya gelmedi.

“Fırın bloğu çürüttü” iddiası

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Hartavi, binanın zemin katındaki fırının A bloğun yıkılmasına neden olduğunu savunarak, B bloğun ayakta kaldığını, buna rağmen bilirkişilerin bu blokta inceleme yapmadığını söyledi.

Depremde kızını ve karnındaki ikiz bebeklerini kaybeden Nesrin Susaçan ise binanın yıkılmasının sorumlusunun fırın olduğunu belirterek,

“9 yaşındaki kızımı kaybettim. İkizlerime hamileydim, onları da kaybettim. Yan bina ayakta, bizimki 5’inci saniyede yerle bir oldu. Suçlu her kimse cezalandırılsın.” dedi.

“Yüzyılın afeti ise yüzyılın kararı çıksın”

Annesi ve iki kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci ise emsal karar beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

“İkiz bina sağ ve sol el gibi. Biri ayakta, biri saniyeler içinde yıkıldı. AFAD’daki görevli, ‘Fırın bu binayı soğutmuş, ısıtmış, çürütmüş’ dedi. Yüzyılın afeti diyorsak, yüzyılın kararı çıkmalı.”

Yeni bilirkişi talebi reddedildi

Sanık avukatları ve müşteki avukatları, aynı parselde bulunan iki binadan yalnızca zemin katında fırın bulunan A bloğun yıkılması nedeniyle dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

Savcıdan 22 yıl 6 ay hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, Mahmut Oktay Hartavi, Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı için,

“Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

Mahkeme, davayı 20 Mayıs 2026 tarihine erteledi.