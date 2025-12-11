10 Aralık 2025’te yapılan başvurular üzerine Talas Polis Merkezi Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan arama çalışmalarında, 2010 doğumlu iki çocuğun 24 saat içinde sağ salim bulunduğu ve kayıp oldukları süre boyunca herhangi bir zarar görmediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek kamuoyuna bilgilendirme yaptı.