Kayseri’de istihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonuyla, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (1990), saklandığı adreste yakalandı.
10 Aralık 2025’te gerçekleştirilen operasyonda, firari hükümlünün bulunduğu adres tespit edilerek ekiplerce gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Emniyet, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/g4VX6JIQun— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) December 10, 2025
Muhabir: Haber Merkezi