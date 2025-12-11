Yılbaşı öncesi sahte etil alkol ele geçirildi
Kayseri’de istihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonuyla, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (1990), saklandığı adreste yakalandı.

10 Aralık 2025’te gerçekleştirilen operasyonda, firari hükümlünün bulunduğu adres tespit edilerek ekiplerce gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Emniyet, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

