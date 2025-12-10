İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş cezası bulunan eski polis memuru E.S. (44), eski komiser yardımcısı E.K. (50), eski üsteğmen S.A. (34) ile Ü.B. (53) gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.