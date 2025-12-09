Yapılan çalışmalarda, hakkında “Dolandırıcılık” ve “Yağma” suçlarından toplam 15 arama kaydı bulunan ve 22 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 689 bin 920 TL adli para cezası bulunan M.T. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, halkın huzurunu bozmaya çalışanlara yönelik mücadelenin aralıksız ve kararlı bir şekilde süreceği vurgulandı.