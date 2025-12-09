Takımın oyunundan memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, “Takımın fiziksel durumundan ve oyundan memnunuz. Gelişim içinde olduğumuzu düşünüyorum. Skora yansımadığı için çok geçeceğini düşünmüyorum. Oyuna mağlup başladık. Bireysel hata sonucu yediğimiz golle. Sonrasında beraberliği yakaladık. Bu seviyede olmayacak bir golle yine geri düştük. Geri döndük. Bir maçta kaç tane pozisyona girilebilir diye düşündüm. Bu kadar girip de atamıyorsak sonuca razı olmak zorundayız. Memnun olmadığımız şeyler var. Bireysel hatalar, kaçırılan goller. En fazla gol kaçırdığımız maçı oynadık. Beraberlik mutlu etmedi. Maalesef şansızlık, demek ki kısmet değilmiş” diye konuştu.

‘BUGÜN OYNANAN OYUN OLUMLUYDU’

İç sahada oynamanın takım üstünde baskı yaratıp, yaratmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Yalçın, “Çok baskı yaratığını düşünmüyorum. Bugün oynanan oyun olumluydu. Negatif konuşamam bugünkü oyunla ilgili. Çok üstün oynadık. Pozisyon var, 2 tane gol attık. Bir sürü pozisyon var. Bitiricilik bizim çözümleyebileceğimiz bir şey değil. Bireysellikle ilgili bir durum. Yediğimiz goller bireysel hata. Bu seviyede olmaması gereken gollerdi. Rakibin 3’üncü pozisyonu yok. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Oyuncuların da yardım etmesi gerekiyor. Finalde sonuçlandırma işi yetenektir. Çok pozisyon kaçırdık. Şansızlık da vardı. Bazen olmayınca olmuyor futbol böyle bir oyun” ifadelerini kullandı.

‘JOTA VE CENGİZ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ZOR’

Karşılaşmada yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Cengiz Ünder ve Jota Silva hakkında da konuşan Sergen Yalçın, “Yarın MR’a giderler. Jota’nın da Cengiz’in de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta zor gibi. Takımın mücadelesinden ve fiziksel durumundan memnunuz. Kötü bir oyun olmadı. Takım arzuluydu. Gol atmaya çalışan bir profil çizdik. Futbol hataya müsait bir oyun. Bireysel hatalar bize sıkıntı yaşatıyor. Futbolda buna çözüm yok. Pozisyon hatalarına bulabilir ama bireysel hata çözüm bulunacak bir şey değil. Pozitif bir maçtı. Takımda bir yükseliş var” şeklinde konuştu.

‘NASIL OYNAMAMIZ GEREKİYORSA ÖYLE OYNAYACAĞIZ’

Trabzonspor’un ilk yarının en formda takımı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trabzonspor ilk yarının en formda takımı diyebiliriz. Zor bir oyun olacak. Trabzon deplasmanı her zaman zordur. Hazırlanacağız. Bu oyunları oynamaya alışkın bir takımız. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız.”

‘MASAYA YUMRUĞUMUZU VURACAĞIMIZ ZAMAN GELİRSE VURURUZ’

Her şeyin farkında olduklarını ve nasıl düzelteceklerini bildiklerini söyleyen Yalçın, “Takımın çok özgüven kaybettiğini düşünmüyorum. İç sahada Gençlerbirliği’ne kaybettiğimiz maç sonrası basın toplantısı çok daha karamsardı. Bugün yapılabilecek çok şeyi yaptık. Öteki maç şanssızlık değildi. Masaya yumruğumuzu vuracağımız zaman gelirse vururuz. Şu an öyle bir zaman içinde değiliz. Biraz zaman lazım. Önümüzde transfer dönemi var. Serkan ile beraber ciddi planlamalar yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte Beşiktaş istediği hedefe daha uygun bir pozisyonda olur. Beklenen pozisyonun uzağındayız. Her şeyin farkındayız. Nasıl düzelteceğimizi biliyoruz. Sadece biraz zaman lazım” dedi.

‘VAR FUTBOLUN BÜTÜN DOĞALLIĞINI ORTADAN KALDIRDI’

Yedikleri ilk golde ofsayt olabileceğini, ilk yarının sonunda Jota’ya yapılan müdahalenin penaltı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

“İlk pozisyon net ofsayt gibi göründü. Dışardan gelen tepkilerde öyleydi. Çizgiyi onlar çekiyor. Bir şey diyemeyeceğim. Jota’nın pozisyonu için hakem arkadaşlar neye göre varlar, neye göre yoklar. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum sağlıklı değil. Kime göre, neye göre veriliyor. VAR’dakiler neye bakıyorlar. VAR futbolun bütün doğallığını ortadan kaldırdı. Sistemde oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırır, istediğine kaybettirir. Hatalar nettir. Sana göre, bana göre olmayan pozisyonlardır bunlar. Jota’nın pozisyonu izleyin penaltı mı değil mi ? Oyununun Jota ile alakası yok Oyuncu sakatlanıyor Belki 1, 2 ay olmayacak. Kime göre VAR, kime göre yok.”