Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve Kadir Sağlam’ın yönettiği maçın ardından Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" rendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş'ın düşmanlığıyla tanınan VAR Hakemi Açıklama Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna doğrudan etki etmiştir. Ofsayt çizgisi çizmekten aciz olduğu için rakibimizin öne çıkmasına neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva'nın ceza sahası rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı net penaltıyı süzememiştir.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca üstünlük rakiplerinden yana kullanılmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştı. Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz yaşıyorlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, yapılması gerektiğini" belirtti. Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulan köyde çomaksız dolaşanlar kim? “Bunlarla dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? “Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız? Hacıosmanoğlu'nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmezlik, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçirmeye davet ediyoruz."

Kulübümüzden Açıklama



