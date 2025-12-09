kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

İZSU’nun açıklamasına göre, Narlıdere Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kesişiminde bulunan 800’lük çelik boruda oluşan arıza nedeniyle, yarın saat 10.00’da başlayacak kesinti, 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’a kadar sürecek.

Kesintiden Narlıdere ilçesindeki Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği bildirildi.

Ayrıca, arızanın giderilmesinin ardından su depolarındaki seviyelerin ve iletim hatlarındaki basıncın normale dönmesinin zaman alabileceği, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak suyun ev ve iş yerlerine ulaşmasında gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.