Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın futbolcusu Metehan Baltacı, Konyaspor'un oyuncusu Alassane Ndao'nun ardından Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler şu şekilde açıklandı:
- Emrah Çelik
- Yunus Emre Tekoğul
- İzzet Furkan Malak
- Bartu Kaya
- Orkun Özdemir
- Kadir Kaan Yurdakul
- Faruk Can Genç
- Ersen Dikmen
- Kerem Yusuf Sirkeci
- Emircan Çiçek
- Ahmet Okatan
- Gürhan Sünmez
- Mehmet Emin Katipoğlu
- Volkan Erten
- Şahin Kaya
- Ümit Kaya
9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydın ve Yücel Gürol adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Muhabir: Haber Merkezi