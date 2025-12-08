Geçtiğimiz günlerde spor kamuoyunda büyük yankı uyandıran futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, akşam saatlerinde tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sancak'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Baltacı ve Ndao da tutuklandı
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray'ın futbolcusu Metehan Baltacı ve Konyaspor'un oyuncusu Alassane Ndao da tutuklandı.
Muhabir: Haber Merkezi