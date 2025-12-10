RTÜK Başkanı Daniş, işitme engelli vatandaşların RTÜK’e işaret diliyle görüntülü bildirim yapabilmesi için teknik altyapının kurulduğunu söyledi. Ayrıca, yayın durdurma cezaları sırasında yerine yayınlanan programlarda engelli bireylerin hakları ve yaşadıkları sorunlara ilişkin içeriklerin yer almasının planlandığını ifade etti.

Daniş, ayrımcılık ve şiddet içerikli yayınlara ilişkin daha caydırıcı müeyyideler üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

“Engelli dostu yayınlar 5 yılda yüzde 40’a çıkarıldı”

RTÜK’ün 2018’de düzenlediği kapsamlı çalıştayın ardından hazırlanan taslaklarla Erişilebilir Yayın Hizmetleri Yönetmeliği 2019’da yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik kapsamında yayıncı kuruluşlar, 5 yıllık süreçte yayınlarının en az yüzde 40’ını engelli dostu içeriklerle desteklemekle yükümlü hale getirildi.

Daniş, RTÜK denetimlerinde engellilere yönelik ayrımcılık, istismar ve şiddetin “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı. 2023–2025 döneminde bu kapsamda 7 müeyyide uygulandı.

“Engelsiz Medya vizyonumuzu güçlendiriyoruz”

Daniş, ana haber bültenlerinde kullanılan işaret dili çevirilerine yönelik standart oluşturmayı amaçladıklarını belirtirken, engelli bireylerin medya hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmasının “toplumsal sorumluluğun ayrılmaz parçası” olduğunu söyledi.

RTÜK’ten kamu spotları ve şikayet bildirim verileri

RTÜK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Feyza Gizligider ise 2023–2025 arasında engelli bireyleri ilgilendiren 3 bin 240 bildirim yapıldığını, bunun toplam bildirimlerin yüzde 1,5’ine denk geldiğini aktardı.

Engellilere ilişkin hazırlanan 54 kamu spotunun yayınlanmak üzere onaylandığını bildiren Gizligider, RTÜK’ün internet sitesinin erişilebilirlik oranının yüzde 95 seviyesinde olduğunu açıkladı.