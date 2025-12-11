Gülter’in avukatı Rahmi Çelik, müvekkilinin “yurtdışına kaçma” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çelik, Gülter’in gözaltına alındığı sırada İstanbul Büyükçekmece’den Yalova’ya dönmek için valizleriyle çıktığını öne sürdü.

“Bırakın yurtdışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek parası yoktu” diyen Avukat Çelik, müvekkilinin annesinin eski asistanı ve menajeri Çiğdem D.E. ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da aktardı. Çelik’in iddiasına göre Gülter, 9 Aralık Salı günü Çiğdem D.E.’ye,

“Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim” mesajını gönderdi.

Aynı gün, Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun kaldığı evin sahibi T.Y. de Çiğdem D.E.’ye mesaj atarak,

“Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. ‘En azından bu hafta bende kal’ dedim ama döneceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

T.Y.’nin, gözaltı işleminden dakikalar önce “Çocuklar şimdi çıktı, haber vereyim” mesajını gönderdiği de belirtildi.

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılığın olayla ilgili kapsamlı değerlendirme yapması bekleniyor.