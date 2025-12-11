Antrenman saat 15.00’te başladı. İlk bölümde oyuncular dinamik ısınma hareketleriyle vücutlarını açarken, ısınmanın ardından top kapma ve pas çalışmaları içeren 5’e 2 organizasyonuna geçildi. Takımın antrenman boyunca yüksek konsantrasyonla çalıştığı gözlendi.

Hazırlıkların son bölümünde ise Beşiktaş maçına özel taktik çalışması yapıldı. Fatih Tekke’nin oyuncularına hem hücum varyasyonları hem de savunma yerleşimi üzerine uyarılarda bulunduğu, zaman zaman oyunu durdurarak detaylı yönlendirmeler yaptığı aktarıldı.

Öte yandan bordo-mavili futbolcuların idmandaki istekli görüntüleri dikkat çekti. Özellikle son haftalarda çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor’da teknik heyetin futbolcularla birebir görüşmeler yaparak motivasyonu yüksek tuttuğu öğrenildi.

Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı idmanla sürdürecek. Karadeniz ekibi, taraftar desteğiyle birlikte iç sahada galibiyet hedefliyor.