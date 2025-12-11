Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemde sık sık gündeme gelen ayrılık söylentilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Çeşitli haberlerde yer alan iddialara tepki gösteren golcü oyuncu, geleceği hakkında ortaya atılan belirsizlikleri kendi sözleriyle ortadan kaldırdı. Peki, Icardi gerçekten Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanıyor mu?

Icardi paylaşımında taraftarlara hitap ederek şu ifadeleri kullandı:

“Endişelenmeyin, sözleşmem sona erdiğinde buradan başım dik şekilde ayrılırım. Eğer daha erken bir ayrılık olursa, bunun kararını yalnızca ben veririm, başka kimse değil. Hepinize kocaman bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha beni izlemeye devam edeceksiniz. Tadını çıkarın; sonra özlersiniz.” Bu sözler, “Icardi gidiyor mu?” tartışmalarını yeniden körükledi.

“GERÇEK OLMAYAN HABERLERİ SATMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?”

Takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları ortaya atan kişilere sert tepki gösteren Arjantinli futbolcu mesajında, “İsmimin ilgi çektiğinin farkındayım ve bazı kişilerin, kulübün beni arayıp sözleşmemin uzatılmayacağını söylediğini iddia ederek dedikodu yaymaya çalıştığını görüyorum. Ne beni arayan oldu ne de menajerime ulaşan. Dünkü yenilgiyi gölgelemek için, Haziran 2026’da bitecek sözleşmem hakkında hiç olmayan bir haberi gerçekmiş gibi sunmak nedir? Bunun için görüntümü kullanmanıza izin veremem.” ifadelerini kullandı.

“HERKESE SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM”

Golcü oyuncu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Merak etmeyin, kontratım tamamlandığında buradan alnım açık ayrılırım. Eğer daha erken ayrılık söz konusu olursa, bu tamamen benim kararımdır, kimsenin değil. Herkese bir öpücük gönderiyorum. Birkaç ay daha Icardi’yi izlemeye devam edeceksiniz. Keyfini çıkarın, sonra beni ararsınız.”

GALATASARAY’DAKİ İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki golcü, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 107 maça çıkarken 68 gol atıp 22 asist üreterek takımın en önemli oyuncuları arasında yer aldı.