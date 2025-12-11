2024-2025 eğitim öğretim döneminde TBMM’de staj yapan D.K., 4 Aralık’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvurarak Meclis Lokantasında çalışan H.İ.G.’nin kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Mağdurun ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde uzmanlar eşliğinde alındı.
Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı
Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli H.İ.G., 10 Aralık’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklandı.
Soruşturma titizlikle sürüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.